USA beschuldigen Moonshot AI des Ideendiebstahls

Kimi K3 wurde den Angaben zufolge mit 2,8 Billionen Parametern trainiert. Damit sei es das bisher größte sogenannte „Open Weight“-Modell. Eine Stellungnahme von Moonshot zu den Anschuldigungen der US-Regierung lag zunächst nicht vor. Die US-Regierung wirft chinesischen Firmen seit längerem den Diebstahl geistigen Eigentums im Bereich KI vor.