USA beschuldigen Moonshot AI des Ideendiebstahls

Die US-Regierung wirft dem chinesischen KI-Unternehmen Moonshot AI den Diebstahl von Technologie des US-Rivalen Anthropic vor. „Uns liegen Informationen vor, dass Moonshot AI für die Entwicklung seines K3-Modells das Modell Fable von Anthropic destilliert hat“, schrieb der führende Technologieberater des Weißen Hauses, Michael Kratsios, am Mittwoch in einem Beitrag auf der Plattform X.
„Groß angelegte, verdeckte industrielle Destillation mit dem Ziel, geschützte US-Technologie zu stehlen und die amerikanische Forschung zu untergraben, ist inakzeptabel“, fuhr Kratsios fort. Bei der sogenannten Destillation werden kleinere Modelle für Künstliche Intelligenz anhand der Ergebnisse größerer und teurerer Modelle trainiert. Damit können die Kosten für die Entwicklung eines neuen, leistungsstarken KI-Werkzeugs gesenkt werden.
Moonshot hatte erst am Freitag sein neues KI-Modell Kimi K3 vorgestellt. Die Leistungsfähigkeit von Kimi K3 entspreche der von Anthropics Fable 5, hatte das chinesische Start-up mitgeteilt. Die neuesten Modelle der US-Firma OpenAI, GPT-5.5 und GPT-5.6 Sol, habe Kimi sogar deutlich übertroffen.
Kimi K3 wurde den Angaben zufolge mit 2,8 Billionen Parametern trainiert. Damit sei es das bisher größte sogenannte „Open Weight“-Modell. Eine Stellungnahme von Moonshot zu den Anschuldigungen der US-Regierung lag zunächst nicht vor. Die US-Regierung wirft chinesischen Firmen seit längerem den Diebstahl geistigen Eigentums im Bereich KI vor.
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