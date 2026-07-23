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Vorfälle in Graz

Seniorinnen beraubt: Polizei sucht diese 2 Männer

Steiermark
23.07.2026 12:30
Die Polizei sucht nach diesen beiden Männern
Die Polizei sucht nach diesen beiden Männern(Bild: Krone KREATIV/LPD Steiermark )
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Innerhalb weniger Stunden kam es am vergangenen Wochenende zu zwei Raubüberfällen auf betagte Frauen in Graz. In beiden Fällen rissen die Täter den Seniorinnen Schmuck vom Hals und flüchteten. Mittels dieser Phantombilder erhofft sich die Polizei nun Hinweise auf die Identität der Täter.

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Innerhalb weniger Stunden kam es am vergangenen Samstag (18. Juli) im Grazer Stadtgebiet zu zwei sehr ähnlich gelagerten Raubüberfällen auf Pensionistinnen. Gegen 11.20 Uhr überraschte ein bislang unbekannter Täter eine 81-jährige Grazerin in einem Innenhof der Wilhelm-Raabe-Gasse im Bezirk Geidorf und riss ihr gewaltsam die Goldkette vom Hals. Gegen 16 Uhr ereignete sich im Bereich Schrödingerstraße/Mariengasse im Bezirk Lend ein weiterer Raubüberfall. Dabei wurde einer 88-jährigen Grazerin ebenfalls gewaltsam die Goldkette vom Hals gerissen. Beide Frauen waren alleine zu Fuß unterwegs und erlitten leichte Verletzungen. In beiden Fällen flüchteten die Täter unmittelbar nach der Tat zunächst unerkannt.

Das Kriminalreferat in Graz hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen. Die beiden Tatorte liegen nur etwas mehr als zwei Kilometer voneinander entfernt. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe sowie der ähnlichen Vorgehensweise prüfen die Ermittler einen möglichen Tatzusammenhang. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Kriminalisten jedoch von zumindest zwei unterschiedlichen Tatverdächtigen aus. Grundlage dafür sind die voneinander abweichenden Personenbeschreibungen der Opfer sowie die auf deren Aussagen basierenden Phantombilder.

Verdächtiger Nummer 1
Nach den Angaben der 81-jährigen Grazerin handelte es sich beim Tatverdächtigen in der Wilhelm-Raabe-Gasse um einen etwa 30 Jahre alten, rund 180 Zentimeter großen und schlanken beziehungsweise als „schlaksig“ beschriebenen Mann. Er soll kurze schwarze Haare, einen markanten schwarzen Schnurrbart sowie eine etwas dunklere Hautfarbe gehabt haben.

(Bild: LPD Steiermark)

Bekleidet gewesen sei der Mann mit einem blauen Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln, einer beigen Bermudahose und weißen Sportschuhen. Zudem habe er Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen.

Verdächtiger Nummer 2
Die 88-jährige Grazerin beschrieb den Tatverdächtigen im Bereich der Schrödingerstraße als etwa 27 Jahre alten, rund 177 Zentimeter großen und ebenfalls schlanken Mann. Er soll kurze, dunkle bis rötliche lockige Haare, einen dunklen bis rötlichen Vollbart sowie eine etwas dunklere Hautfarbe gehabt haben.

(Bild: LPD Steiermark)

Der Mann sei sehr gepflegt aufgetreten, habe eine beige lange Hose getragen und ebenfalls Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen.

Wer kennt die Männer? 
Die Staatsanwaltschaft Graz hat die Veröffentlichung beider Phantombilder angeordnet. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz ersucht um Hinweise zu den auf den Phantombildern abgebildeten Männern. Neben Informationen zur Identität der beiden Tatverdächtigen können auch Hinweise zu deren Aufenthaltsort sowie Wahrnehmungen von möglichen Tatzeugen für die Ermittlungen von Bedeutung sein. Hinweise an: Kriminalreferat Graz, Tel. 059133/65-3333

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