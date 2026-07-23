Seniorinnen beraubt: Polizei sucht diese 2 Männer

Innerhalb weniger Stunden kam es am vergangenen Samstag (18. Juli) im Grazer Stadtgebiet zu zwei sehr ähnlich gelagerten Raubüberfällen auf Pensionistinnen. Gegen 11.20 Uhr überraschte ein bislang unbekannter Täter eine 81-jährige Grazerin in einem Innenhof der Wilhelm-Raabe-Gasse im Bezirk Geidorf und riss ihr gewaltsam die Goldkette vom Hals. Gegen 16 Uhr ereignete sich im Bereich Schrödingerstraße/Mariengasse im Bezirk Lend ein weiterer Raubüberfall. Dabei wurde einer 88-jährigen Grazerin ebenfalls gewaltsam die Goldkette vom Hals gerissen. Beide Frauen waren alleine zu Fuß unterwegs und erlitten leichte Verletzungen. In beiden Fällen flüchteten die Täter unmittelbar nach der Tat zunächst unerkannt.