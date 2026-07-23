Gewalt an Frauen hat Folgen für ganze Gesellschaft

Zusammenhang ab mittlerem Gewalt-Niveau

Alarmierend: Die Analyse ergab dabei einen statistisch signifikanten Zusammenhang: Ab mittleren VAWI-Werten zeigte sich ein Anstieg der weiblichen Suizidraten. Bei Ländern mit niedrigen VAWI-Werten zeigte sich hingegen ein gegenteiliger Zusammenhang. Laut Co-Studienleiter Daniel König-Castillo könnte dies unter anderem mit Unterschieden bei der Erfassung von Gewalt gegen Frauen und Suiziden zwischen den einzelnen Ländern zusammenhängen. Solche Unterschiede könnten statistische Auswertungen auf Bevölkerungsebene beeinflussen.