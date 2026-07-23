Milliardenschwer: Die reichsten Österreicher

„Altes Geld“ und KI-Aufsteiger

Während sich auf den Spitzenplätzen seit jeher das „Alte Geld“ tummelt, sind die Aufsteiger NOCH im hinteren Bereich zu finden, doch dank des KI- und Tech-Booms dürfte es auch weiterhin steil nach oben gehen. Einer der prominentesten Aufsteiger ist wohl Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Mit seiner 400 Millionen schweren Beteiligung am israelischen KI-Cybersecurity-Unternehmen Dream ist er rasch in die Riege der Multimillionäre aufgestiegen. Der „Trend“ reiht ihn aktuell auf Platz 86.