Fix! Hartberg bedient sich beim großen Liverpool

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr fühlt sich im Weg bestätigt, den die Hartberger gehen. Das beweist auch diese Leihe. „Wir sind überglücklich, dass die Leihe von Ármin zustande gekommen ist. Mein Dank gilt dem FC Liverpool für das entgegengebrachte Vertrauen und die hervorragende Zusammenarbeit. Es ist eine Bestätigung dafür, dass wir uns zu einem anerkannten Ausbildungsverein entwickelt haben. Wir sind überzeugt, dass diese Leihe für alle Beteiligten eine Win-win-Situation darstellt. Mit Ármin haben wir einen Torhüter mit großem Potenzial verpflichtet und sind auf dieser Position für die kommende Saison hervorragend aufgestellt.“