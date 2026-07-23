Fix! Hartberg bedient sich beim großen Liverpool

Die Spatzen pfiffen es ohnehin schon von den Dächern, jetzt ist es fix! Was die „Krone“ bereits bereichtet hatte, vermeldete Bundesligist Hartberg Donnerstag Mittag offiziell: Armin Pecsi wird für eine Saison ausgeliehen. Der Goalie kommt aber nicht von irgendeinem Klub, sondern vom großen FC Liverpool aus der Premier League. Neuer Tormanntrainer ist indes Lukas Klinger, der zuletzt beim FAC war.
Armin Pecsi heißt also der neue Tormann des TSV Hartberg. Die Oststeirer verstärken sich mit dem ungarisch-österreichischen Goalie und leihen ihn für eine Saison vom englischen Spitzenklub FC Liverpool aus! In der abgelaufenen Saison war er beim U21-Team der Briten die Nummer eins, war außerdem auch fünfmal Ersatztormann bei den Profis in der Premier League. Der 1,90 Meter große Schlussmann wurde in der „Puskas Akademie“ ausgebildet, in Hainburg an der Donau geboren und feierte am 9. Juni sein Debüt in Ungarns A-Nationalmannschaft.
„Ich freue mich sehr, jetzt beim TSV Hartberg zu sein. Der Verein verfolgt einen klaren Weg, junge Spieler weiterzuentwickeln und gleichzeitig erfolgreich zu sein – genau das hat mich von Anfang an überzeugt“, freut sich Pecsi in einer Aussendung über seine Leihe. „Ich habe das Vertrauen des Vereins schon in den ersten Gesprächen gespürt und bin jetzt froh, hier zu sein. Ich freue mich darauf, loszulegen, jeden Tag hart zu arbeiten und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen.“
„Das spricht für den TSV Hartberg“
Cheftrainer und Sportchef Markus Schopp meint: „Ich finde es großartig, dass uns auch in dieser Saison von einem der größten Klubs Europas eines der größten Torhütertalente anvertraut wird. Das spricht einfach für den TSV Hartberg, weil auf dieser Position in den vergangenen Jahren immer sehr gut gearbeitet wurde. Mit Ármin bekommen wir meinen Wunschtorhüter, der genau unserem Profil entspricht und gemeinsam mit Luka Maric in dieser Saison der richtige und passende Rückhalt sein wird.“
Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr fühlt sich im Weg bestätigt, den die Hartberger gehen. Das beweist auch diese Leihe. „Wir sind überglücklich, dass die Leihe von Ármin zustande gekommen ist. Mein Dank gilt dem FC Liverpool für das entgegengebrachte Vertrauen und die hervorragende Zusammenarbeit. Es ist eine Bestätigung dafür, dass wir uns zu einem anerkannten Ausbildungsverein entwickelt haben. Wir sind überzeugt, dass diese Leihe für alle Beteiligten eine Win-win-Situation darstellt. Mit Ármin haben wir einen Torhüter mit großem Potenzial verpflichtet und sind auf dieser Position für die kommende Saison hervorragend aufgestellt.“
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