„Dort attackieren, wo anderen der Saft ausgeht!“

Wurz: „Auf irgendeine Art und Weise scheint der Ferrari sehr flexibel zu sein, was das Energiemanagement und den Energieverbrauch betrifft. Sie können sich die Energie über die Runde gut einteilen und deshalb beim Start oder in den ersten beiden Runden immer wieder an Stellen angreifen, an denen Mercedes mit seiner Energiesoftware bereits der Saft ausgeht ...“