Die Bregenzer haben jetzt alles, was sie brauchen

Derzeit läuft alles in geordneten Bahnen bei SW Bregenz, das war in den vergangenen Jahren nicht immer der Fall. Auch die Mannschaft macht große Fortschritte, berichtet Kapitän William Rodrigues. Für den Auftakt im ÖFB-Cup und den Meisterschaftstart nächste Woche sind die Festspielstädter gerüstet.