„Ich verstehe, dass es nicht allen gefällt“

Am Freitag fliegt er von Manchester nach München, mit dem Zug geht‘s nach Innsbruck, wo Cass Elliott am Wochenende bei den Staatsmeisterschaften erstmals für Österreich laufen wird! „Es macht für mich Sinn und ist eine coole Chance, das Land meiner Familie zu repräsentieren“, sagt der Leichtathlet, dessen bereits verstorbener Opa Werner einst in Haag am Hausruck aufwuchs und ein Gästehaus betrieb. Später wanderte er mit Cass’ Oma, die er in Salzburg kennengelernt hatte, in die USA aus.