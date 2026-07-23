„Ich verstehe, dass es nicht allen gefällt“

Am Sonntag wird er in Innsbruck erstmals als Österreicher laufen, wohl über die 800m gleich seinen ersten rot-weiß-roten Staatsmeistertitel einfahren und vielleicht den seit 1992 bestehenden ÖLV-Rekord knacken: Cass Elliott! Dessen Opa in Oberösterreich aufwuchs, wo er noch Cousins hat. Dessen Einbürgerung aber manche Leichtathleten kritisch sehen.
Am Freitag fliegt er von Manchester nach München, mit dem Zug geht‘s nach Innsbruck, wo Cass Elliott am Wochenende bei den Staatsmeisterschaften erstmals für Österreich laufen wird! „Es macht für mich Sinn und ist eine coole Chance, das Land meiner Familie zu repräsentieren“, sagt der Leichtathlet, dessen bereits verstorbener Opa Werner einst in Haag am Hausruck aufwuchs und ein Gästehaus betrieb. Später wanderte er mit Cass’ Oma, die er in Salzburg kennengelernt hatte, in die USA aus.
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