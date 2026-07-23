Google beruft gegen Entschädigung an Klarna

Klarna: Gesunder Markt kommt allen Käufern zugute

Der Leiter der Klarna-Rechtsabteilung Boudien Moerman, gab an, das Unternehmen habe mit der Berufung von Google gerechnet. Er fügte hinzu: „Pricerunner hat Berufung eingelegt, da wir der Ansicht sind, dass das Urteil vom 1. Juli den über viele Jahre erlittenen Schaden nicht vollständig widerspiegelt, trotz der eindeutigen und gut begründeten Entscheidung des Gerichts zur Haftung.“ Ein „gesünderer, wettbewerbsfähigerer Markt“ komme allen Käufern zugute.