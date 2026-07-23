Spaniens Inselvielfalt

Doch es wäre nicht Gran Canaria, würde die Insel ihr schönstes Gesicht bereits an der Küste zeigen. Kaum verlässt man Puerto de Mogán, schraubt sich die Straße in engen Kurven hinauf ins Inselinnere. Palmen weichen Pinien, trockene Hänge werden zu grünen Tälern – und mitten in dieser Landschaft erhebt sich der Roque Nublo. Der 80 Meter hohe Basaltfelsen auf 1813 Meter Höhe gilt als Wahrzeichen der Insel und wurde bereits von den Guanchen als heiliger Ort verehrt. Nach einer kurzen Wanderung wird man mit einem spektakulären Panoramablick belohnt, der bei klarer Sicht sogar bis zum Teide auf Teneriffa reicht.