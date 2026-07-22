Städtetrip auf den Balkan: Günstige Alternative?

Die Inflation hat vielen Österreichern bei der Urlaubsplanung einen Strich durch die Rechnung gemacht, und vor allem Flug- und Benzinpreise sind deutlich gestiegen. Eine aktuelle Innofact-Umfrage ergab, dass drei Viertel der Menschen ihre Reisepläne an die gestiegenen Mobilitätskosten anpassen müssen. Immer mehr im Kommen: die Balkan-Halbinsel.