Städtetrip auf den Balkan: Günstige Alternative?

Wer an einen Städtetrip in Europa denkt, hat meist Paris, Barcelona oder Prag im Kopf. Doch in Zeiten der Teuerung suchen viele Österreicher nach günstigen Alternativen. Krone+ wollte wissen, ob ein Kurzurlaub auf den Balkan sich lohnt, und begab sich zum Preisvergleich nach Sarajevo.
Die Inflation hat vielen Österreichern bei der Urlaubsplanung einen Strich durch die Rechnung gemacht, und vor allem Flug- und Benzinpreise sind deutlich gestiegen. Eine aktuelle Innofact-Umfrage ergab, dass drei Viertel der Menschen ihre Reisepläne an die gestiegenen Mobilitätskosten anpassen müssen. Immer mehr im Kommen: die Balkan-Halbinsel.
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