Diese grandiose Nacht machte sofort Lust auf mehr

Die „Krone“ berichtet täglich

Für die Besucher ist das aber erst der Anfang. In den kommenden Tagen warten internationale Top-Acts und -DJs, Poolpartys, Boat-Partys und unzählige Side-Events auf die Gäste. Auch das „Krone“-Team ist wieder mittendrin und berichtet täglich direkt vom Zrce Beach – mit den besten Bildern, Geschichten und Eindrücken von Österreichs wohl bekanntester Partywoche. Der Auftakt ist jedenfalls geglückt. Und wenn die erste Nacht ein Vorgeschmack auf das ist, was noch kommt, dürfte am Zrce Beach in den nächsten Tagen kaum jemand viel Schlaf bekommen.