Diese grandiose Nacht machte sofort Lust auf mehr

Die Koffer rollen über den Asphalt, aus den Lautsprechern dröhnen die ersten Beats und vor den Apartments wird schon mit kalten Getränken angestoßen. Während am Samstag den ganzen Tag über tausende junge Österreicher am Zrce Beach eintrafen, eincheckten und ihre Zimmer bezogen, lag über der kroatischen Partyinsel vor allem eines: Vorfreude.
Schon am Nachmittag füllten sich Strandbars und Pools. Überall wurden Armbänder abgeholt, Urlaubspläne geschmiedet und die ersten Erinnerungsfotos geknipst. Noch wirkte alles fast entspannt – doch jeder wusste: Der eigentliche Startschuss sollte erst nach Mitternacht fallen. Und dann war es schließlich auch so weit.
Grandioser Auftakt
Punkt 0.45 Uhr wurde das diesjährige Austria goes Zrce (AGZ) offiziell eröffnet. Unter lautem Jubel, begleitet von dem alljährlichen, spektakulären Feuerwerk, verwandelte sich der Zrce Beach endgültig in einen riesigen Dancefloor. Hunderte Hände gingen gleichzeitig in die Höhe, Konfetti schoss durch die Luft, die Bässe waren bis weit über den Strand hinaus zu hören.
Party bis in die Morgenstunden
Spätestens jetzt war klar: Die wohl größte Partywoche österreichischer Urlauber hat begonnen. Bis in die frühen Morgenstunden wurde in den Clubs gefeiert, getanzt und mitgesungen. Wer geglaubt hatte, der Anreisetag würde gemütlich ausklingen, wurde eines Besseren belehrt. Statt frühem Schlaf gab es den ersten Sonnenaufgang direkt nach einer langen Partynacht.
Die „Krone“ berichtet täglich
Für die Besucher ist das aber erst der Anfang. In den kommenden Tagen warten internationale Top-Acts und -DJs, Poolpartys, Boat-Partys und unzählige Side-Events auf die Gäste. Auch das „Krone“-Team ist wieder mittendrin und berichtet täglich direkt vom Zrce Beach – mit den besten Bildern, Geschichten und Eindrücken von Österreichs wohl bekanntester Partywoche. Der Auftakt ist jedenfalls geglückt. Und wenn die erste Nacht ein Vorgeschmack auf das ist, was noch kommt, dürfte am Zrce Beach in den nächsten Tagen kaum jemand viel Schlaf bekommen.
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