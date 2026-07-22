MrBeast: Der reichste YouTuber Welt hat geheiratet

Kennenlernen wie im Film

Die beiden lernten sich 2022 kennen, als Jimmy für ein Videoprojekt nach Südafrika reiste. Nach einer romantischen Fernbeziehung zog Thea zu ihm in die USA. Am Weihnachtstag 2024 folgte schließlich der Heiratsantrag vor der gesamten Familie – und nun das grandiose Finale unter karibischer Sonne!