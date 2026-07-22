MrBeast: Der reichste YouTuber Welt hat geheiratet

Er verschenkt am laufenden Band Millionen-Jachten, Privatinseln und Neuwagen – doch jetzt hat er sein allergrößtes Glück ganz für sich behalten! YouTube-König MrBeast (28) hat heimlich, still auf einer Milliardärsinsel „Ja“ gesagt. Es „war der beste Tag seines Lebens“.
Jimmy Donaldson, so der bürgerliche Name des reichsten Webstars des Planeten, hat seine Freundin Thea Booysen, ebenfalls YouTuberin und Twitch-Streamerin, natürlich nicht einfach so, sondern auf der exklusivsten Insel der Welt zur seiner angetrauten Ehefrau gemacht.
Auf Instagram teilte der Multimillionär oder gar Milliardär, da gehen die Meldungen auseinander, die romantische Nachricht mit seinen Fans weltweit: „Ich habe MrsBeast gefunden und es war der beste Tag meines Lebens!“ Dazu veröffentlichte er traumhafte Schnappschüsse der Hochzeit, die die Herzen von Millionen höher schlagen lassen.
Traumhochzeit auf der Privatinsel eines Milliardärs
Statt eines gigantischen Spektakels vor laufenden Kameras wählte das Paar eine überraschend intime Kulisse: Die Trauung fand auf Necker Island statt – der 30 Hektar großen karibischen Luxus-Privatinsel von Sir Richard Branson.
Nur rund 70 enge Freunde und Verwandte reisten an. Nach dem Anschneiden der Hochzeitstorte unter Palmen tanzten die Frischvermählten zu „Die With a Smile“ von Lady Gaga und Bruno Mars.
Wer ist der Bräutigam?
Wer das Web nutzt, kommt an ihm nicht vorbei: MrBeast ist der erfolgreichste YouTuber der Welt mit über 500 Millionen Abonnenten.
Seine Videos brechen regelmäßig alle Rekorde. Er baut realistische Kulissen von „Squid Game“ nach, verschenkt Häuser an Fremde oder lässt Brunnen in ganz Afrika bauen. Nebenbei gründete der US-Amerikaner sein eigenes Imperium aus Snack-Marken („Feastables“) und Produktionsfirmen. Sein Vermögen wird auf mehrere Hundert Millionen Dollar geschätzt – Tendenz rasant steigend!
Das ist die schöne Frau an seiner Seite
Seine frisch gebackene Ehefrau – die auf Instagram bereits den Namen Thea Donaldson führt – ist weit mehr als nur die Frau neben dem Internet-Giganten.
Die 28-jährige Südafrikanerin ist eine echte Powerfrau: Sie hat Abschlüsse in Jura und Psychologie und sogar einen Master in kognitiver Neuropsychologie. Unter dem Namen TheaBeasty ist sie selbst als Gaming-Streamerin bekannt und co-besitzt ein eigenes Esports-Team.
2022 brachte sie ihren ersten eigenen Fantasy-Roman „The Damsel and Her Heartless Prince“ heraus.
Kennenlernen wie im Film
Die beiden lernten sich 2022 kennen, als Jimmy für ein Videoprojekt nach Südafrika reiste. Nach einer romantischen Fernbeziehung zog Thea zu ihm in die USA. Am Weihnachtstag 2024 folgte schließlich der Heiratsantrag vor der gesamten Familie – und nun das grandiose Finale unter karibischer Sonne!
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