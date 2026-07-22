Bitterer Panne soll doch noch EM-Quali folgen

Rekord wäre gefallen

Am Ende stand für Lena Pressler, Viktoria Willhuber, Anja Dlauhy und Gogl-Walli eine Zeit von 3:33,92 Minuten zu Buche. Bei korrekter Streckenlänge wäre Österreichs Rekord (3:32,71) sicher gefallen – und das Quartett hätte vielleicht auch das Ticket für die EM im August gelöst. „Das ist richtig bitter! Wir haben erstmals seit vielen Jahren eine sehr starke Nationalstaffel, hätten eine gute EM-Chance gehabt“, sagt Gogl-Walli, ergänzt aber gleich: „Das ist einfach richtig blöd gelaufen. Ich will niemandem einen Vorwurf machen. Es ist eh schon so schwierig, Ehrenamtliche für die Veranstaltungen zu finden“, so die Olympia-Semifinalistin, die nun in letzter Minute noch im Alleingang nach Birmingham laufen will.