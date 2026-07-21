„Als ich das hörte, war es mir fast peinlich“

Seit zehn Jahren gehört Rene Rodrigezz zu den prägenden Gesichtern von Austria goes Zrce. Beim Jubiläum am kroatischen Partystrand wartete auf den Linzer DJ jedoch eine Erkenntnis, mit der er selbst überhaupt nicht gerechnet hatte. Warum ihn diese Information fast ein wenig verlegen machte – und weshalb er heute erfolgreicher ist denn je.
Manche schreiben Geschichte, ohne es überhaupt zu merken. So erging es auch dem Linzer DJ Rene Rodrigezz, als er beim von der „Krone“ präsentierten Austria goes Zrce-Festival (AGZ) plötzlich mit einer überraschenden Tatsache konfrontiert wurde.
DJ begann zu rätseln
Auf die Frage, wer wohl vor zehn Jahren als erster Act überhaupt bei Austria goes Zrce auf der Bühne gestanden sei, begann Rodrigezz zu rätseln. Er nannte ein paar Namen – bis ihm die Interviewerin die Auflösung präsentierte: Er selbst hatte die Veranstaltungsreihe eröffnet.
„Es ist auch eine Riesenehre“
„Einerseits war das etwas peinlich, weil ich es wirklich nicht mehr wusste. Andererseits ist es eine Riesenehre, wenn man bedenkt, dass man so eine Veranstaltungsreihe seit Beginn ein Stück weit mitprägen durfte“, sagte der Linzer und musste dabei selbst schmunzeln. Dass er mittlerweile fast schon zum Inventar des Partyfestivals gehört, kommt nicht von ungefähr. Auch heuer brachte Rodrigezz den Zrce Beach wieder zum Beben – und kann derzeit ohnehin auf eine Erfolgsserie zurückblicken.
„Jetzt sind es sogar 800.000“
„Ich bin eine One-Man-Show. Natürlich gab es in den vergangenen Jahren immer wieder ein Auf und Ab. Aber aktuell habe ich eine super Energie, die Arbeit macht einfach richtig Spaß“, erzählt der DJ. Besonders stolz ist er auf seinen Erfolg bei Spotify. Eigentlich hatte sich Rodrigezz für heuer das Ziel gesetzt, die Marke von 500.000 monatlichen Hörern zu knacken. „Jetzt sind es sogar 800.000. Ich bin überglücklich und meinen Supportern unglaublich dankbar.“
„Krone“-Gewinner beim exklusiven Dinner
Über seinen Weg, die vielen Stunden im Studio und das Leben als DJ sprach der Linzer auch mit Antonia und Markus (beide 31). Die beiden hatten beim „Krone“-Gewinnspiel ein exklusives „Dinner with a View“ mit Rodrigezz gewonnen und nutzten die Gelegenheit für einen ganz persönlichen Austausch – inklusive traumhaftem Blick über den Zrce Beach.
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