Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

DJ total überrascht

„Als ich das hörte, war es mir fast peinlich“

Oberösterreich
21.07.2026 18:13
Der beliebte DJ bei seinem vielumjubelten Auftritt im Club Papaya.
Der beliebte DJ bei seinem vielumjubelten Auftritt im Club Papaya.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Seit zehn Jahren gehört Rene Rodrigezz zu den prägenden Gesichtern von Austria goes Zrce. Beim Jubiläum am kroatischen Partystrand wartete auf den Linzer DJ jedoch eine Erkenntnis, mit der er selbst überhaupt nicht gerechnet hatte. Warum ihn diese Information fast ein wenig verlegen machte – und weshalb er heute erfolgreicher ist denn je.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Manche schreiben Geschichte, ohne es überhaupt zu merken. So erging es auch dem Linzer DJ Rene Rodrigezz, als er beim von der „Krone“ präsentierten Austria goes Zrce-Festival (AGZ) plötzlich mit einer überraschenden Tatsache konfrontiert wurde.

DJ begann zu rätseln
Auf die Frage, wer wohl vor zehn Jahren als erster Act überhaupt bei Austria goes Zrce auf der Bühne gestanden sei, begann Rodrigezz zu rätseln. Er nannte ein paar Namen – bis ihm die Interviewerin die Auflösung präsentierte: Er selbst hatte die Veranstaltungsreihe eröffnet.

„Es ist auch eine Riesenehre“
„Einerseits war das etwas peinlich, weil ich es wirklich nicht mehr wusste. Andererseits ist es eine Riesenehre, wenn man bedenkt, dass man so eine Veranstaltungsreihe seit Beginn ein Stück weit mitprägen durfte“, sagte der Linzer und musste dabei selbst schmunzeln. Dass er mittlerweile fast schon zum Inventar des Partyfestivals gehört, kommt nicht von ungefähr. Auch heuer brachte Rodrigezz den Zrce Beach wieder zum Beben – und kann derzeit ohnehin auf eine Erfolgsserie zurückblicken.

„Jetzt sind es sogar 800.000“
„Ich bin eine One-Man-Show. Natürlich gab es in den vergangenen Jahren immer wieder ein Auf und Ab. Aber aktuell habe ich eine super Energie, die Arbeit macht einfach richtig Spaß“, erzählt der DJ. Besonders stolz ist er auf seinen Erfolg bei Spotify. Eigentlich hatte sich Rodrigezz für heuer das Ziel gesetzt, die Marke von 500.000 monatlichen Hörern zu knacken. „Jetzt sind es sogar 800.000. Ich bin überglücklich und meinen Supportern unglaublich dankbar.“

DJ Rene Rodrigezz (li.) mit „Krone-Gewinnerpärchen Antonia und Markus.
DJ Rene Rodrigezz (li.) mit „Krone-Gewinnerpärchen Antonia und Markus.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

„Krone“-Gewinner beim exklusiven Dinner 
Über seinen Weg, die vielen Stunden im Studio und das Leben als DJ sprach der Linzer auch mit Antonia und Markus (beide 31). Die beiden hatten beim „Krone“-Gewinnspiel ein exklusives „Dinner with a View“ mit Rodrigezz gewonnen und nutzten die Gelegenheit für einen ganz persönlichen Austausch – inklusive traumhaftem Blick über den Zrce Beach.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
21.07.2026 18:13
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
146.747 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
146.634 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
136.976 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
938 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
576 mal kommentiert
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Innenpolitik
Kammer-Präsidentin legt Ruck jetzt Rücktritt nahe
557 mal kommentiert
Machtprobe zwischen Walter Ruck und Martha Schultz
Mehr Oberösterreich
DJ total überrascht
„Als ich das hörte, war es mir fast peinlich“
Frontalkollision
4-Jähriger bei Unfall mit Drogenlenkerin verletzt
Stiglechner-Insolvenz
Nächste Pleite in Linzer Tankstellen-Firmengruppe
Krone Plus Logo
Was kann man tun?
Warum Frauen häufiger an Schlafproblemen leiden
Zwei Verletzte
Pkw nach Unfall mit Lkw in ein Feld geschleudert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf