„Als ich das hörte, war es mir fast peinlich“

„Es ist auch eine Riesenehre“

„Einerseits war das etwas peinlich, weil ich es wirklich nicht mehr wusste. Andererseits ist es eine Riesenehre, wenn man bedenkt, dass man so eine Veranstaltungsreihe seit Beginn ein Stück weit mitprägen durfte“, sagte der Linzer und musste dabei selbst schmunzeln. Dass er mittlerweile fast schon zum Inventar des Partyfestivals gehört, kommt nicht von ungefähr. Auch heuer brachte Rodrigezz den Zrce Beach wieder zum Beben – und kann derzeit ohnehin auf eine Erfolgsserie zurückblicken.