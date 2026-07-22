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Städtereisen: Werden Kurztrips für Sie zum Luxus?

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22.07.2026 14:53
Koffer gepackt und ab ins Flugzeug, in den Zug oder ins Auto.
Koffer gepackt und ab ins Flugzeug, in den Zug oder ins Auto.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
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Von Community

Ob Paris, Budapest oder Rom – In Europa gibt es zahlreiche Städte, die einen Besuch wert sind. Doch in den vergangenen Jahren sind die Kosten für Anreise, Unterkunft und Verpflegung spürbar gestiegen. Gönnen Sie sich dennoch gelegentlich einen Städtetrip? Teilen Sie Ihre Meinung und Reise-Erfahrung in den Kommentaren!

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Ein verlängertes Wochenende in Rom, ein Bummel durch Prag oder ein Städtetrip nach Barcelona – für viele Österreicher gehören solche Reisen zu den schönsten Möglichkeiten, dem Alltag zu entfliehen. Doch besonders in beliebten Metropolen treiben hohe Hotelpreise und steigende Gebühren das Urlaubsbudget nach oben.

Gleichzeitig kämpfen viele Städte mit den Folgen des Massentourismus. Einige Destinationen haben deshalb neue Regeln, Touristensteuern oder Zugangsbeschränkungen eingeführt. Wer spontan verreisen möchte, muss oft deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor wenigen Jahren.

Viele Städte sind von Österreich aus auch gut mit dem Zug erreichbar.
Viele Städte sind von Österreich aus auch gut mit dem Zug erreichbar.(Bild: ÖBB)

Trotzdem bleibt die Lust aufs Reisen ungebrochen. Viele Urlauber weichen auf weniger bekannte Städte aus, buchen früher oder suchen gezielt nach günstigen Angeboten. Andere überlegen bereits, ob sich ein klassischer Städtetrip überhaupt noch auszahlt.

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Ihre Meinung zählt!
Welche Stadt in Europa hat Sie zuletzt besonders begeistert? Welche europäischen Städte können Sie empfehlen? Haben Sie Geheimtipps für günstige Unterkünfte, Restaurants oder Sehenswürdigkeiten? Haben Sie Tricks, um bei Kurzreisen zu sparen? Und können Sie sich Städtereisen überhaupt noch leisten oder sind sie für Sie mittlerweile zu teuer geworden?

Teilen Sie Ihre Meinung mit uns und der Community in den Kommentaren!

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