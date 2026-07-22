Städtereisen: Werden Kurztrips für Sie zum Luxus?

Ihre Meinung zählt!

Welche Stadt in Europa hat Sie zuletzt besonders begeistert? Welche europäischen Städte können Sie empfehlen? Haben Sie Geheimtipps für günstige Unterkünfte, Restaurants oder Sehenswürdigkeiten? Haben Sie Tricks, um bei Kurzreisen zu sparen? Und können Sie sich Städtereisen überhaupt noch leisten oder sind sie für Sie mittlerweile zu teuer geworden?