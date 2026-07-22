Tierschützer wollen rasches Aus für grausame Falle

Gesunde Gewässer als Lösung

Für den WWF seien die Fischotter ein wichtiger Beitrag für das Ökosystem. Die Tiere würden für eine Regulierung von Fischbeständen sorgen und fangen bevorzugt kranke und geschwächte Fische. Und da in Kärnten immer mehr Gewässer verbaut, begradigt oder verschmutzt werden, kommen die Fischotter in Bedrängnis und würden ihre Nahrung in Fischteichen und Co. suchen. „Kärnten sollte daher vor allem in gesunde Gewässer, Prävention und fachlich sauberes Management investieren, anstatt den Fischotter zum alleinigen Sündenbock zu machen“, fordert Wolf-Petre.