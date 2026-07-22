Als Messner ein Schloss wollte, kaufte er eines

Schlosskauf ohne Kredit

Eine Reiberei zwischen Familienmitgliedern, die eine ganz besondere Facette erhält, wenn man hört, dass sich Messners Vermögen auf rund 30 bis 40 Millionen Euro belaufen dürfte. Wobei der Extrembergsteiger, der jahrelang glaubte, im Himalaya-Gebirge den sagenumwobenen Yeti gesehen zu haben (es stellte sich als die Sichtung eines Tibetbären heraus), aus seinem Besitz nie einen Hehl machte. Aktuell erst wieder, als er der belgischen Zeitung „De Tijd“ erzählte: „Als ich ein Schloss kaufen konnte, kaufte ich eins. Basta!“ Er spricht dabei von Schloss Juval im Südtiroler Vinschgau, das mittlerweile ein Museum, vollgepackt mit teuren Kunst- und Kulturobjekten, ist. Das Besondere daran: Er nahm dafür keinen Kredit bei einer Bank auf. Dorthin gehe er nie, denn es sei ihm, wie er selbst sagt, „zu langweilig“.