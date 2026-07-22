Pkw stürzt 150 Meter über steiles Gelände ab

Ein führerloser Wagen hat sich am Mittwochvormittag in Tschagguns in Vorarlberg selbstständig gemacht. Das Fahrzeug rollte von einem Vorplatz über steiles Gelände und kam nach rund 150 Metern in einer Rinne zum Liegen.
Gegen 10 Uhr geriet der auf dem Vorplatz eines Wohnhauses abgestellte Pkw aufgrund einer vermutlich nicht ausreichend angezogenen Handbremse in Bewegung. Das unbemannte Auto stürzte daraufhin rund 150 Meter über steiles Gelände in ein Waldstück.
Auf dem Dach zum Stillstand
In einer Rinne kam der Pkw schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Am Wagen entstand erheblicher Sachschaden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.
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