Neben Pointner gehörte auch ORF-Legende Hans Huber zu jenen engsten Freunden, mit denen sich Kuhn regelmäßig traf und austauschte. Meist beim Heurigen. „Er war eine absolute Ikone des Sportjournalismus“, weiß Huber. „Sein größter Verdienst war, dass er den Sportjournalismus auf ein neues Niveau gehoben hat. Vor ihm wurde dieser Beruf oft belächelt. Das hat sich nicht zuletzt durch ihn und seine messerscharfen und treffenden Analysen verändert.“ Den Stil von Kuhn beschreibt Huber sehr treffend: „Scharf und kritisch, aber nie beleidigend.“ Huber wird aber vor allem den Menschen Kuhn vermissen. „Ich werde ihn immer in meinem Herzen tragen.“