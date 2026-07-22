Tierschützer: „Marokko schlachtet Hunde ab“

„Lebend begraben“

Ein Anwohner in Casablanca beschrieb gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, wie Angestellte einer städtischen Behörde regelmäßig Hunde zu einer Müllverbrennungsanlage fahren, wo sie dann verbrannt würden. Andere beschreiben, wie Hunde erschossen oder auf Mülldeponien lebend vergraben wurden.

Regierung weist Vorwürfe zurück

Obwohl die nächste WM erst 2030 stattfinden wird, sieht die Organisation PETA bereits jetzt ein „massenhaftes Abschlachten“, das gehäuft vorkommen soll, seit Marokko 2024 den WM-Zuschlag erhalten hat. Die Regierung weist die Vorwürfe von Tötungen zurück. „Es gibt keine organisierte Kampagne, um streunende Hunde auf der Straße zu töten“, heißt es aus dem Innenministerium. Es laufe jedoch seit 2019 ein Programm, um die Hundepopulation mit Kastrierungen und Impfungen schrittweise zu senken. Zudem hätten „Programme zum Umgang mit Hunden“ nichts mit dem bevorstehenden Fußball-Ereignis zu tun.