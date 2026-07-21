Horror-Trip für Gabalier bis zu  Konzertauftritt

Erfolgreicher Start für das Event- und Konzert-Spektakel „Austria goes Zrce“ in Kroatien mit zahlreichen Star-Acts und dem Volks-Rock’n’Roller, der eine sehr lange Anreise hatte ...
Über 20.000 junge Partywütige sind noch bis Freitag beim 10-Jahre-Jubiläum des Event- und Konzert-Spektakels „Austria goes Zrce“ dabei. Und sie sind dort in bester Gesellschaft – mit Stars zum Angreifen. So wie Andreas Gabalier (41), der mit allen seinen Hits und einem 40-Tonnen-Lkw samt Equipment anreiste, um aufzutreten.
Über 10 Stunden, statt fünf
Doch bevor es an dem kroatischen Festivalstrand bei Novalja losging, ging nichts mehr. Denn wie er „Krone“-Kollege Mario Ruhmanseder erzählte, benötigte er nicht weniger als zehn Stunden (also rund doppelt so lange wie normalerweise üblich) für seine Anreise, wegen eines Staus. Das schlauchte selbst ihn ...
Spätestens nach einer Runde mit dem Jetski war alles das vergessen. „Ich genieße es total. Für mich ist das ein wenig wie back to the roots, quasi 29 again. Die letzten Jahre war es wegen Stadiontouren nicht möglich, so etwas wie hier zu machen. Heuer passt es gut, deshalb wollte ich hier unbedingt spielen“, so Gabalier, der danach eine seiner mittlerweile zum Kult avancierten Shows abfeuerte.
Starkes Star-Line-Up
Es sollte freilich nicht der letzte Starauftritt gewesen sein. Die beiden oberösterreichischen Veranstalter Martin Reitstätter und Lukas Berger erwarten nach „Mister Hulapalu“ noch Hitgaranten wie DJ Ötzi und die Jungen Zillertaler.
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