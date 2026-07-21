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Von Graz nach Kroatien

Horror-Trip für Gabalier bis zu  Konzertauftritt

Adabei Österreich
21.07.2026 10:26
Ende gut, alles gut, aber auf diese lange Anreise hätte Andreas Gabalier gut verzichten können.
Ende gut, alles gut, aber auf diese lange Anreise hätte Andreas Gabalier gut verzichten können.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Norman Schenz
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Norman Schenz und Mario Ruhmanseder

Erfolgreicher Start für das Event- und Konzert-Spektakel „Austria goes Zrce“ in Kroatien mit zahlreichen Star-Acts und dem Volks-Rock’n’Roller, der eine sehr lange Anreise hatte ...

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Über 20.000 junge Partywütige sind noch bis Freitag beim 10-Jahre-Jubiläum des Event- und Konzert-Spektakels „Austria goes Zrce“ dabei. Und sie sind dort in bester Gesellschaft – mit Stars zum Angreifen. So wie Andreas Gabalier (41), der mit allen seinen Hits und einem 40-Tonnen-Lkw samt Equipment anreiste, um aufzutreten.

Über 10 Stunden, statt fünf
Doch bevor es an dem kroatischen Festivalstrand bei Novalja losging, ging nichts mehr. Denn wie er „Krone“-Kollege Mario Ruhmanseder erzählte, benötigte er nicht weniger als zehn Stunden (also rund doppelt so lange wie normalerweise üblich) für seine Anreise, wegen eines Staus. Das schlauchte selbst ihn ...

Tausende Fans bei „Austria goes Zrce“ jubelten Gabalier zu.
Tausende Fans bei „Austria goes Zrce“ jubelten Gabalier zu.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Erfolgreiche Ankunft in Kroatien: Martin Reitstätter (li.) und Lukas Berger flankierten Andreas ...
Erfolgreiche Ankunft in Kroatien: Martin Reitstätter (li.) und Lukas Berger flankierten Andreas Gabalier.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Spätestens nach einer Runde mit dem Jetski war alles das vergessen. „Ich genieße es total. Für mich ist das ein wenig wie back to the roots, quasi 29 again. Die letzten Jahre war es wegen Stadiontouren nicht möglich, so etwas wie hier zu machen. Heuer passt es gut, deshalb wollte ich hier unbedingt spielen“, so Gabalier, der danach eine seiner mittlerweile zum Kult avancierten Shows abfeuerte.

Starkes Star-Line-Up
Es sollte freilich nicht der letzte Starauftritt gewesen sein. Die beiden oberösterreichischen Veranstalter Martin Reitstätter und Lukas Berger erwarten nach „Mister Hulapalu“ noch Hitgaranten wie DJ Ötzi und die Jungen Zillertaler.

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