Horror-Trip für Gabalier bis zu  Konzertauftritt

Spätestens nach einer Runde mit dem Jetski war alles das vergessen. „Ich genieße es total. Für mich ist das ein wenig wie back to the roots, quasi 29 again. Die letzten Jahre war es wegen Stadiontouren nicht möglich, so etwas wie hier zu machen. Heuer passt es gut, deshalb wollte ich hier unbedingt spielen“, so Gabalier, der danach eine seiner mittlerweile zum Kult avancierten Shows abfeuerte.