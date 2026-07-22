EU-Bilanz: Wer oft schwänzt und wer viel spricht

Sie sprechen am häufigsten

Was sich zeigt: Am meisten zu sagen hat ÖVP-Delegationsleiter Reinhold Lopatka. Seit Beginn der Legislaturperiode im Juli 2024 meldete er sich 111-mal zu Wort. Dicht auf den Fersen ist ihm NEOS-Mandatar Helmut Brandstätter mit 109 Redebeiträgen. Auf Platz drei folgt ÖVP-Abgeordneter Lukas Mandl mit 92. Danach klafft bereits eine ordentliche Lücke: SPÖ-Mandatar Hannes Heide brachte es auf 60 Reden, FPÖ-Abgeordnete Petra Steger auf 43. Thomas Waitz von den Grünen und Andreas Schieder von der SPÖ liegen mit jeweils 40 gleichauf.