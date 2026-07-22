Maximilian Wöber vor Wechsel zu deutschem Kultklub

Wie die „Bild“-Zeitung und Sky am Mittwoch berichteten, befindet sich der 31-fache ÖFB-Nationalspieler bereits im Schalker Trainingslager im Stubaital und hat den Medizincheck schon absolviert. Die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hatte der 28-Jährige aufgrund einer Verletzung verpasst.