Maximilian Wöber vor Wechsel zu deutschem Kultklub

Abwehrspieler Maximilian Wöber steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zum deutschen Bundesligisten FC Schalke 04.
Wie die „Bild“-Zeitung und Sky am Mittwoch berichteten, befindet sich der 31-fache ÖFB-Nationalspieler bereits im Schalker Trainingslager im Stubaital und hat den Medizincheck schon absolviert. Die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hatte der 28-Jährige aufgrund einer Verletzung verpasst.
Österreich-Power auf Schalke
Auf Schalke würde Wöber mit Trainer Miron Muslic, Dejan Ljubicic und dem frisch verpflichteten Junior Adamu auf drei Landsleute treffen. Derzeit steht der 28-Jährige noch bei Leeds United unter Vertrag. Das Arbeitspapier in England soll den Berichten zufolge aufgelöst werden, sodass Wöber als vertragsloser Spieler ablösefrei zu Schalke wechselt.
In der abgelaufenen Saison war Wöber an Werder Bremen ausgeliehen, absolvierte aufgrund einer Oberschenkelverletzung aber nur drei Spiele.
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