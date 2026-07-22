Nun droht auch Pakistan mit einem Eingreifen

Man behalte sich auch den Einsatz von Gewalt vor, um eigene Interessen zu schützen, hieß es am Mittwoch in einer Stellungnahme des pakistanischen Außenministeriums. Die Atommacht Pakistan unterhält mit Saudi-Arabien ein weitreichendes Militärbündnis. Die schiitischen Houthi-Rebellen hatten am Montag eine „Blockade“ für saudische Schiffe angekündigt – rund eine Woche nach einer neuen Konfrontation mit dem Nachbarland, mit dem die Miliz seit mehr als zehn Jahren Krieg führt.