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„Wir versuchen, alle Leute abzuholen“

Salzburg: Sport-Nachrichten
22.07.2026 14:30
Fabio Richlan, Präsident des Trumer Tri Teams, bei ihm zuhause.
Fabio Richlan, Präsident des Trumer Tri Teams, bei ihm zuhause.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Das Trumer Tri Team ist mehr als ein reiner Triathlon-Klub. Der Verein hat fast 400 Mitglieder. Arbeit und Sport sind beim Heimevent, dem Trumer Triathlon, am kommenden Wochenende vereint.

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Alles begann 2010 mit dem ersten Trumer Triathlon. Seither hat sich der ortsansässige Verein stetig weiterentwickelt, heute hat das Trumer Tri Team rund 370 Mitglieder. Damit ist der Verein nicht nur der größte seiner Art im Bundesland, sondern gehört damit auch österreichweit zu den Top fünf.

Seit Tag eins war Fabio Richlan dabei. Der heutige Präsident des Klubs nahm vor 16 Jahren am Bewerb teil, meldete sich gleich beim Verein an. Der 42-Jährige kommt ursprünglich aus der Stadt, zog vor circa 20 Jahren aber nach Obertrum und wohnt direkt am See. „Alleine durchs Pendeln in die Stadt und mit dem See vor der Haustüre habe ich viel trainiert“, erklärt Richlan, der zwei Ironman-Langdistanzen in seiner Vita hat.

Fabio Richlan zuhause auf seinem Steg.
Fabio Richlan zuhause auf seinem Steg.(Bild: Andreas Tröster)
Triathlon begeistert den Salzburger seit vielen Jahren.
Triathlon begeistert den Salzburger seit vielen Jahren.(Bild: Andreas Tröster)
(Bild: Andreas Tröster)

Neben den rund 15 bis 20 Trainingsstunden pro Woche für diese Bewerbe steckt er – ehrenamtlich – ebenfalls viel Zeit in den Verein. „So fünf Stunden pro Woche sind reine Vorstandsarbeit“, erklärt Richlan. Dort werden Konzepte ausgearbeitet. „Die Nachwuchsarbeit ist ein großer Faktor bei uns“, bringt der Sportpsychologe auch seine Expertise aus dem Berufsalltag mit ein: „Was trainiert man, wie ist der Umgang mit Erfolg oder Misserfolg und so weiter.“

Für den jährlichen Mitgliedsbeitrag von 75 Euro können Kinder und Jugendliche dem Verein beitreten, Erwachsene zahlen 95 Euro.

Triathlon-Verein arbeitet mit und startet selbst
Man muss dann aber nicht sofort einen Triathlon-Start anstreben. „Wir versuchen, ein breites Bewegungsangebot zu schaffen, alle Leute abzuholen“, erklärt der 42-Jährige. Denn die Mitglieder treffen sich oft nur zum Laufen, machen Yogakurse oder ein gemeinsames Schwimmtraining. Denn Richlan weiß: „Man trainiert mal. Dann entwickelt sich daraus oft etwas.“

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Für ihn und seine Kollegen steht mit dem Trumer Triathlon von Freitag bis Sonntag ein Jahreshighlight an. Er selbst startet beim Trumer Triple, hat also das Seecrossing, den Sprinttriathlon sowie die Mitteldistanz zu absolvieren. Generell lautet das Motto: einen Tag helfen, einen Tag selbst starten. „Weil es einfach cool ist!“

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