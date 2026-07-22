„Wir versuchen, alle Leute abzuholen“

Seit Tag eins war Fabio Richlan dabei. Der heutige Präsident des Klubs nahm vor 16 Jahren am Bewerb teil, meldete sich gleich beim Verein an. Der 42-Jährige kommt ursprünglich aus der Stadt, zog vor circa 20 Jahren aber nach Obertrum und wohnt direkt am See. „Alleine durchs Pendeln in die Stadt und mit dem See vor der Haustüre habe ich viel trainiert“, erklärt Richlan, der zwei Ironman-Langdistanzen in seiner Vita hat.