Ex-Bulle freut sich über die Geburt von Zwillingen

Nach dem Rauswurf von Lijnders suchte auch Bajcetic das Weite und suchte sein Glück in Las Palmas. Doch auch diese Leihe brachte nicht den gewünschten Erfolg. Negativer Höhepunkt war schließlich eine schwere Oberschenkelverletzung, die eine Operation nötig machte. Dadurch konnte der hochtalentierte Bajcetic in der Saison 2025/26 kein einziges Pflichtspiel bestreiten.