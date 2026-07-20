Ex-Bulle freut sich über die Geburt von Zwillingen

Ach, wie süß! Der ehemalige Red-Bull-Salzburg-Spieler Stefan Bajcetic und seine Ehefrau Evaluna Rodriguez gaben in den sozialen Medien bekannt, dass sie Eltern von Zwillingen geworden sind. Auch sportlich will der 21-jährige Spanier endlich wieder reüssieren.
Mit einem entzückenden Posting in den sozialen Medien haben Stefan Bajcetic und seine Ehefrau Evaluna Rodriguez die Geburt von Zwillingen bekanntgegeben.
Die beiden zeigen emotionale Bilder, in denen sie mit ihren Neugeborenen zu sehen sind. Der Nachwuchs hat demnach am 23. Juni das Licht der Welt erblickt. Wie die beiden Babys heißen, verraten die Eltern indes nicht.
Das Familienglück des ehemaligen Spielers von Red Bull Salzburg scheint damit perfekt zu sein. Vor gut einem Jahr, am 6. Juli 2025, gab Bajcetic seiner großen Liebe das Ja-Wort.
Bajcetic floppte beim FC Red Bull Salzburg
Jetzt geht es für den Spanier darum, auch sportlich wieder Fuß zu fassen. Bajcetic reiste kürzlich mit dem FC Liverpool ins US-Trainingslager und hofft neu durchzustarten.
Vor zwei Jahren wechselte er kurz vor Transferschluss leihweise von den „Reds“ in die Mozartstadt, wo Pep Lijnders das Trainerzepter in der Hand hielt. Der Wechsel sollte allerdings nie die erhoffte Entwicklung nehmen.
Lijnders setzte Bajcetic und Bobby Clark umgehend im so wichtigen Champions-League-Spiel bei Sparta Prag ein, wo die Bullen mit 0:3 untergingen. Der Youngster, der auch die serbische Staatsbürgerschaft besitzt, bestritt im Herbst noch 18 weitere Partien, blieb dabei aber ohne Torbeteiligung.
Nach dem Rauswurf von Lijnders suchte auch Bajcetic das Weite und suchte sein Glück in Las Palmas. Doch auch diese Leihe brachte nicht den gewünschten Erfolg. Negativer Höhepunkt war schließlich eine schwere Oberschenkelverletzung, die eine Operation nötig machte. Dadurch konnte der hochtalentierte Bajcetic in der Saison 2025/26 kein einziges Pflichtspiel bestreiten.
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