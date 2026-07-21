Kuh-Attacken: Unsere Almen sind kein Streichelzoo

So sieht das auch Almberaterin Petra Fürstauer-Reiter: „Wir wollen keine Wanderer aussperren, aber es ist natürlich auch Vorsicht geboten.“ Zäune funktionieren alleine wegen des oft steilen Geländes oftmals nicht und würden auch das Almflair stören. Hubert Lohfeyer von der Bezirksbauernkammer Pinzgau stellt auf den Almen „mehr Verständnis von beiden Seiten“ fest. Die Landwirte setzen auf Information. Gerade wurde ein neuer Alm-Knigge herausgegeben. Wichtig: Kühe nie füttern oder streichen, sie nicht erschrecken, Hunde an die Leine, bei Konflikten ruhig bleiben!