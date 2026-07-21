Bald Austrianer? „Muss für mich persönlich passen“

Die Violetten bekundeten zuletzt durchaus Interesse am Salzburger, der sich einen Wechsel zum Traditionsklub nach Maxglan durchaus vorstellen könnte. „Es muss einfach für mich persönlich passen und ich muss das Gefühl haben, dass es der richtige Schritt für mich ist. Ich habe mir über meine Zukunft schon einige Gedanken gemacht“, sagt der Ex-Bundesliga-Kicker, der in der abgelaufenen Saison mit Blau-Weiß Linz aus dem Fußball-Oberhaus abgestiegen ist.