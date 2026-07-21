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Bald Austrianer? „Muss für mich persönlich passen“

Salzburg: Sport-Nachrichten
21.07.2026 11:45
Thomas Goiginger (re.) könnte sich Wechsel nach Salzburg durchaus vorstellen.
Thomas Goiginger (re.) könnte sich Wechsel nach Salzburg durchaus vorstellen.(Bild: GEPA)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Auf der Suche nach einem neuen Verein befindet sich Thomas Goiginger derzeit auch in Gesprächen mit Austria Salzburg. Beim Zweitligisten wäre der Ex-Bundesliga-Kicker zweifellos der absolute Topspieler. Was der Stürmer selbst über ein mögliches violettes Engagement denkt, erzählte er der „Krone“.

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Ein Spieler wie Thomas Goiginger wäre zweifellos der Königstransfer für einen Klub wie Austria Salzurg. Der 33-jährige Angreifer ist derzeit vereinslos und auf der Suche nach einem neuen Engagement.

Zitat Icon

Muss das Gefühl haben, dass es der richtige Schritt für mich ist.

Thomas GOIGINGER, derzeit vereinslos

Die Violetten bekundeten zuletzt durchaus Interesse am Salzburger, der sich einen Wechsel zum Traditionsklub nach Maxglan durchaus vorstellen könnte. „Es muss einfach für mich persönlich passen und ich muss das Gefühl haben, dass es der richtige Schritt für mich ist. Ich habe mir über meine Zukunft schon einige Gedanken gemacht“, sagt der Ex-Bundesliga-Kicker, der in der abgelaufenen Saison mit Blau-Weiß Linz aus dem Fußball-Oberhaus abgestiegen ist.

Mit Austria Salzburg positive Gespräche geführt
Gespräche mit den Verantwortlichen um Sportboss Roland Kirchler seien bereits gut verlaufen. „Die Entwicklung der letzten Monate habe ich natürlich verfolgt. Mir ist wichtig, wie der Verein, die Mannschaft und das Trainerteam sowie der Vorstand den Fußball sehen. Die Sportlichkeit muss einfach an erster Stelle stehen. Wenn das gegeben ist, kann ich mich bei so einem Klub widerspiegeln.“

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Ob es zu einer Unterschrift kommen wird, sei derzeit aber noch ungewiss. Auch ein Auslandsabenteuer könnte sich der in Neumarkt beheimatete Familienvater nochmals vorstellen. „Das gute ist, dass ich keinen Stress um einen Vertrag habe. Ich werde den nächsten Schritt gemeinsam mit meiner Familie und in Ruhe entscheiden.“

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