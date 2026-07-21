Hochmair und Sinemus sorgen für Liebesgerüchte

Und falls Salzburg heuer tatsächlich nur ein besonders charmantes Gerücht geschrieben hat: Wir lassen uns gerne eines Besseren belehren und schicken schon jetzt eine liebevolle Entschuldigung für jede zu viel interpretierte Herzklopferei.

Doch eines steht fest: Die beiden geben dem Festspiel-Sommer auch ohne offizielles Liebesbekenntnis eine gehörige Portion Romantik.