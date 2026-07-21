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Süßer Festspiel-Flirt?

Hochmair und Sinemus sorgen für Liebesgerüchte

Adabei Österreich
21.07.2026 12:13
Süßer Festspiel-Flirt? Philipp Hochmair und Carolin Sinemus genossen die „Carmen“-Hauptprobe ...
Süßer Festspiel-Flirt? Philipp Hochmair und Carolin Sinemus genossen die „Carmen“-Hauptprobe auffallend vertraut nebeneinander.(Bild: Franz Neumayr)
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Von krone.at

Bei den Salzburger Festspielen spielt Philipp Hochmair (51) wieder den berühmtesten Mann des Festspiel-Sommers – doch diesmal sorgt nicht nur sein Nackt-Auftritt beim „Jedermann“ für Aufsehen. Auch sein Privatleben liefert Gesprächsstoff: Der Schauspieler zeigt sich auffällig oft an der Seite von Modedesignerin Carolin Sinemus.

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Offiziell sprechen die beiden weiterhin nicht über ihren Beziehungsstatus. Doch verstecken? Das wollen Hochmair und Sinemus offenbar auch nicht. Seit Monaten tauchen der Wiener Schauspieler und die Designerin immer wieder gemeinsam bei Veranstaltungen auf. Mal mit etwas Abstand, mal Seite an Seite – aber stets so, dass die Gerüchteküche weiter brodelt.

Jetzt gibt es auch besonders innige Bilder aus Salzburg: Bei der ersten Hauptprobe der Oper „Carmen“ im Großen Festspielhaus wurden Hochmair und Sinemus gemeinsam in den Zuschauerreihen gesichtet. Die beiden saßen dicht nebeneinander, tauschten sich angeregt aus, lachten und wirkten sichtlich vertraut.

Seite an Seite bei „Carmen“: Philipp Hochmair und Carolin Sinemus wirkten im Großen ...
Seite an Seite bei „Carmen“: Philipp Hochmair und Carolin Sinemus wirkten im Großen Festspielhaus bestens gelaunt und vertraut.(Bild: Franz Neumayr)

Bestätigt haben die beiden eine Beziehung bisher allerdings nicht. Große Liebeserklärungen oder öffentliche Auftritte als Paar gibt es nicht. Stattdessen sprechen die gemeinsamen Momente für sich: gemeinsame Termine, vertraute Blicke und immer wieder dieselbe Gesellschaft.

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Und falls Salzburg heuer tatsächlich nur ein besonders charmantes Gerücht geschrieben hat: Wir lassen uns gerne eines Besseren belehren und schicken schon jetzt eine liebevolle Entschuldigung für jede zu viel interpretierte Herzklopferei.

Doch eines steht fest: Die beiden geben dem Festspiel-Sommer auch ohne offizielles Liebesbekenntnis eine gehörige Portion Romantik.

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