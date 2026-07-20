Neuer Parkplatz für Besucher der Antheringer Au

„Zwar ist der künftige Naturpark mit der Lokalbahn gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Aber nicht alle Personen können mit den Öffis in die Antheringer Au fahren. Mit dem Parkplatz stellen wir sicher, dass alle Interessierten, egal ob jung oder alt, das Naherholungsgebiet erreichen und so Erholung in der Natur finden können“, betont Landesvize Stefan Schnöll. Der Parkplatz wird in unmittelbarer Nähe zum Lokalbahnhof Acharting entstehen. Auch Pendler können den Parkplatz nützen.