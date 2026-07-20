Red Bull Salzburg kennt mögliche Quali-Gegner

Auch für Sturm Graz gibt es einen interessanten Aspekt in dieser Auslosung. Denn sollten die Steirer in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League an Heart of Midlothian (Schottland) scheitern, würden sie in der dritten Quali-Runde der Europa League einsteigen. Dort würde der Sieger aus St. Gallen (Schweiz) gegen Benfica (Portugal) warten.