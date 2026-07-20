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Red Bull Salzburg kennt mögliche Quali-Gegner

Europa League
20.07.2026 13:19
Red Bull Salzburg möchte in die Europa League.
Red Bull Salzburg möchte in die Europa League.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Red Bull Salzburg trifft in der dritten Runde der Qualifikation zur Europa League auf den Gewinner der Partie HNK Hajduk Split (Kroatien) gegen Pafos FC (Zypern). Auch für Sturm Graz hat die Auslosung im Falle eines Scheiterns in der Champions-League-Quali gegen Heart of Midlothian (Schottland) einen möglichen Gegner parat. 

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Hier der Liveticker zum Nachlesen:

Der Sieger aus Hammarby IF (SWE) gegen RSC Anderlecht (BEL), der Sieger aus Tromsö IL (NOR) gegen FC Hradec Kralove (CZE) oder Jagiellonia Bialystok (POL) standen als mögliche Gegner parat. Am Ende wurde den Salzburgern der Sieger aus HNK Hajduk Split (CRO) gegen Pafos FC (CYP) zugelost. Zuerst steht dabei ein Auswärtsspiel an. 

Lesen Sie auch:
Sturm Graz will in die Champions League. 
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20.07.2026

Auch für Sturm Graz gibt es einen interessanten Aspekt in dieser Auslosung. Denn sollten die Steirer in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League an Heart of Midlothian (Schottland) scheitern, würden sie in der dritten Quali-Runde der Europa League einsteigen. Dort würde der Sieger aus St. Gallen (Schweiz) gegen Benfica (Portugal) warten. 

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