Salzburg gibt Stürmerin leihweise in 2. Liga ab

Die Frauen Bundesliga ist noch in der Sommerpause. Derweil tut sich am Transfermarkt einiges. Salzburg gab eine Stürmerin an Austria Klagenfurt, derzeit in der 2. Liga, ab. Allerdings nur leihweise. Zuletzt war die 19-Jährige auch bei der U19-EM im Einsatz.
Tina Krassnig kehrt zurück in ihre Kärntner Heimat, zumindest leihweise. Die Stürmerin verlässt Red Bull Salzburg für eine Saison und schließt sich Austria Klagenfurt an. Die Violetten kicken in der 2. Frauen Bundesliga.
Für Salzburg absolvierte Krassnig in der abgelaufenen Spielzeit 16 Spiele und erzielte vier Treffer. Zuletzt war die 19-Jährige auch bei der U19-EM mit Österreichs Nationalteam im Einsatz. Dort lief sie viermal auf, traf einmal.
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