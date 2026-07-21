In Svazeks Büro dreht sich das Personalkarussell

Nach dem Abgang von FPÖ-Strategen Dominik Kamper steht im Büro von Marlene Svazek der nächste Wechsel an: Teamchef Gerald Hermüller übernimmt die Landesabteilung für Kultur, Bildung, Gesellschaft und Sport.
Im Büro von Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) dreht sich das Personalkarussell weiter. Nach dem Abgang von Pressesprecher und Polit-Strategen Dominik Kamper wechselt nun auch ihr bisheriger Teamchef Gerald Hermüller.
Er übernimmt mit 1. Oktober die Leitung der Abteilung 2 für Kultur, Bildung, Gesellschaft und Sport. Hermüller setzte sich in einem öffentlichen Verfahren durch: 38 Bewerbungen gingen ein, elf Kandidaten erfüllten die zwingenden Voraussetzungen. Danach folgten Hearings und ein mehrstufiges Auswahlverfahren für Führungskräfte des Landes. Die Kommission reihte Hermüller an erster Stelle und schlug ihn der Regierung zur Bestellung vor. Svazek will nun in Ruhe einen neuen Teamchef suchen.
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