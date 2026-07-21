In Svazeks Büro dreht sich das Personalkarussell

Er übernimmt mit 1. Oktober die Leitung der Abteilung 2 für Kultur, Bildung, Gesellschaft und Sport. Hermüller setzte sich in einem öffentlichen Verfahren durch: 38 Bewerbungen gingen ein, elf Kandidaten erfüllten die zwingenden Voraussetzungen. Danach folgten Hearings und ein mehrstufiges Auswahlverfahren für Führungskräfte des Landes. Die Kommission reihte Hermüller an erster Stelle und schlug ihn der Regierung zur Bestellung vor. Svazek will nun in Ruhe einen neuen Teamchef suchen.