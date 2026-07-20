Hubschrauber nach Unfall in Mattsee im Einsatz

Auf der L101 in Mattsee kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten. Zwei Feuerwehren, das Rote Kreuz und zwei Notarzthubschrauber waren im Einsatz. Die Helikopter mussten zwei Schwerverletzte ins Krankenhaus fliegen...
Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen löste am Montag einen größeren Einsatz auf der L101 in Mattsee aus. Um 17.47 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Zunächst war gemeldet worden, dass Personen in Fahrzeugen eingeklemmt sein könnten. Die Schwerverletzten konnten jedoch ohne schweres Gerät aus dem Auto befreit werden.
Die Feuerwehren Mattsee und Obertrum sicherten die Unfallstelle ab, unterstützten das Rote Kreuz bei der Versorgung der Verletzten und räumten anschließend die Straße. Neben den Feuerwehren standen auch das Rote Kreuz Mattsee sowie zwei Notarzthubschrauber im Einsatz – die brachten zwei schwer verletzte Personen ins Krankenhaus. Nach rund zwei Stunden konnten die Kräfte wieder einrücken.
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