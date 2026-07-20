Hubschrauber nach Unfall in Mattsee im Einsatz

Die Feuerwehren Mattsee und Obertrum sicherten die Unfallstelle ab, unterstützten das Rote Kreuz bei der Versorgung der Verletzten und räumten anschließend die Straße. Neben den Feuerwehren standen auch das Rote Kreuz Mattsee sowie zwei Notarzthubschrauber im Einsatz – die brachten zwei schwer verletzte Personen ins Krankenhaus. Nach rund zwei Stunden konnten die Kräfte wieder einrücken.