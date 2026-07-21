Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu Harnsäure

Salzburger Ärzte machten wichtige Entdeckung

Salzburg
21.07.2026 08:00
Die Salzburger Ärzte und Wissenschafter entdeckten in den Datenmengen eine neue Spur, die ...
Die Salzburger Ärzte und Wissenschafter entdeckten in den Datenmengen eine neue Spur, die Herzpatienten in einem frühen Stadium helfen könnte.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Eine Spur in Salzburger Patienten-Daten lieferte Ärzten einen komplett neuen Ansatz. Sie fanden heraus, dass Harnsäure nicht nur Gicht auslösen kann, sondern auch für die Herzgesundheit eine wichtige Rolle spielt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In der Paracelsus-Studie werden Salzburger zur Untersuchung in mehreren Intervallen gebeten. Genau sind es 10.044 Patienten, die eine enorme Datenmenge liefern. Die Ergebnisse daraus sollen die medizinische Vorsorge in unserer Region insgesamt verbessern. Die Österreicher werden zu früh krank: Während die ältere Generation in Nordeuropa noch 12 bis 14 Jahre lang gesund lebt, sind es bei uns nur 8 Jahre.

Alarmierend: Unsere Fitness lässt zu wünschen übrig. Nur 40 Prozent der untersuchten Salzburger gaben an, dass sie sich mindestens 150 Minuten pro Woche in 10-Minuten-Einheiten bewegen. Insgesamt sind wir weniger fit als die Norm in Deutschland.

Zitat Icon

Unsere Daten aus der Salzburger Paracelsus-10.000-Studie zeigen, dass erhöhte Harnsäure ein Marker für die Verkalkung der Herzkranzgefäße ist.

Studienautor Bernhard Wernly

Bild: Salk/Paracelsusstudie

Jetzt machten die „Paracelsus-Forscher“ aus Salzburg eine interessante Entdeckung: „Erhöhte Harnsäurewerte im Blut hängen eng mit einer stärkeren Verkalkung der Herzkranzgefäße zusammen“, informiert das Team rund um Erstautor Mathias Ausserwinkler und Leiter Bernhard Wernly. Damit kommt neben Cholesterin oder Bluthochdruck ein weiterer Hinweis dazu.

Wichtig: Der Wert, der für eine erhöhte Kristallbildung in den Gelenken sorgen kann und von der Gicht bekannt ist, kann im Labor einfach bestimmt werden. Herzpatienten erspart das einen späteren Leidensweg.

Studie geht im Frühjahr 2027 in nächste Runde
Die Arbeit aus Salzburg wurde gerade in einer renommierten Fachzeitschrift veröffentlicht und zählt dort zu den meistheruntergeladenen Artikeln überhaupt.

Lesen Sie auch:
Noch in Bau: das Gebäude für die III. Medizin soll im Frühjahr 2027 eröffnet werden.
Generationenwechsel
Neuer Weg: Zwist um Erbe von Krebsforscher Greil
16.07.2026
62 Paare in Kleinarl
So dienen Zwillinge im Urlaub der Forschung
05.06.2026
Per Krankenschein
„Wäre sinnvoll, Leute in die Natur zu schicken“
24.05.2026

Mit der Paracelsus-10.000-Studie geht es im kommenden Jahr in die dritte Runde, wo Einflussfaktoren auf ein möglichst langes, gesundes Leben unter die Lupe genommen werden. „Wir begleiten sie ein Leben lang“, so Projektkoordinatorin Andrea Bito.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
21.07.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
176.388 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
145.594 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
142.805 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
2123 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1853 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Innenpolitik
Brisant! So viele Flüchtlinge leben von Steuergeld
951 mal kommentiert
Ein Flüchtlingsstrom anno 2015 im Jahr der Massenzuwanderung an der österreichischen Grenze. Bis ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf