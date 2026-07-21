Salzburger Ärzte machten wichtige Entdeckung

In der Paracelsus-Studie werden Salzburger zur Untersuchung in mehreren Intervallen gebeten. Genau sind es 10.044 Patienten, die eine enorme Datenmenge liefern. Die Ergebnisse daraus sollen die medizinische Vorsorge in unserer Region insgesamt verbessern. Die Österreicher werden zu früh krank: Während die ältere Generation in Nordeuropa noch 12 bis 14 Jahre lang gesund lebt, sind es bei uns nur 8 Jahre.