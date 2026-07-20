Immer mehr Müll auf Salzburgs Autobahnen

Während die Müllmenge in Österreich auf den heimischen Autobahnen im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken ist, ist diese auf der Salzburger A10 und der A1 gestiegen – und zwar über 70 Tonnen. Ein Viertel muss mühsam händisch weggeräumt werden.
8900 Tonnen Müll wurden 2025 auf den österreichischen Autobahnen eingesammelt. Das ist ein kleiner Rückgang zu 2024. In Salzburg waren es 531 Tonnen, im Jahr davor noch 461 Tonnen. Rund ein Viertel des Mülls muss von den Mitarbeitern des Autobahnbetreibers Asfinag händisch, meist neben den Fahrbahnen gesammelt werden. „Unsere Mitarbeitenden sammeln den Müll mit Tagesbaustellen auf – das ist immer ein gewisses Risiko für die Kollegen. Weil diese Arbeit im Fließverkehr erfolgt, ist bei den Verkehrsteilnehmenden große Aufmerksamkeit gefragt. Und achtlos entsorgter Müll auf der Fahrbahn gefährdet nicht nur die ASFINAG-Mitarbeitenden, sondern eben auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden“, ist sich Asfinag-Geschäftsführerin Tamara Christ sicher.
Müll-Spitzenreiter ist übrigens Niederösterreich (1975 t), gefolgt von Oberösterreich (1504 t) und Tirol (1380 t). Bei diesen drei Bundesländern ist die Menge leicht rückläufig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.