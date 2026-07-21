Hackschnitzelhaufen in Brand geraten

In Altenmarkt im Pongau (Salzburg) hatte in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Hackschnitzelhaufen zu brennen begonnen. Die Feuerwehr rückte aus und konnte Schlimmeres verhindern.
In der Nacht auf Montag wurde die Feuerwehr Altenmarkt im Pongau um halb 4 zu einem Brand-Einsatz alarmiert, Alarmstufe 1. Im Ennspark in Altenmarkt hatte ein Hackschnitzelhaufen zu brennen begonnen. Dank der raschen Alarmierung konnten die Einsatzkräfte den Brand schnell eindämmen und Schlimmeres verhindern. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr auch das Rote Kreuz sowie die Polizei.
Einsatz nach zwei Stunden beendet
Nach dem Erstangriff unter Atemschutz breiteten die Florianis den Haufen mittels Radlader und Teleskoplader auf einer freien Fläche aus, um auch an tiefer liegende Glutnester zu gelangen. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.
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