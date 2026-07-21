Hackschnitzelhaufen in Brand geraten

In der Nacht auf Montag wurde die Feuerwehr Altenmarkt im Pongau um halb 4 zu einem Brand-Einsatz alarmiert, Alarmstufe 1. Im Ennspark in Altenmarkt hatte ein Hackschnitzelhaufen zu brennen begonnen. Dank der raschen Alarmierung konnten die Einsatzkräfte den Brand schnell eindämmen und Schlimmeres verhindern. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr auch das Rote Kreuz sowie die Polizei.