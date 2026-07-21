Zug entgleiste im Salzburger Hauptbahnhof

Einen kurzen Schreckmoment gab es am Dienstagmorgen beim Salzburger Hauptbahnhof. Denn wie ein Sprecher der ÖBB auf „Krone“-Anfrage bestätigte, entgleiste ein Zug. Der Lokführer blieb unverletzt, der Zugverkehr wurde dadurch nicht eingeschränkt.
Für alle Beteiligten war es ein Schreckmoment. Am Dienstagmorgen – gegen 5.45 Uhr – ist ein Zug bei einer sogenannten Verschubfahrt im Bereich des Salzburger Hauptbahnhofs entgleist, wie ein Sprecher der ÖBB auf „Krone“-Anfrage mitteilte. Zu einer Verschubfahrt gehört das Umrangieren von Güterwagen, das Zusammenstellen von Zügen oder die Bereitstellung von Garnituren. In diesem Fall handelte es sich um eine Garnitur des privaten Eisenbahnverkehrsunternehmens Westbahn.
Lokführer unverletzt
Laut des Sprechers der ÖBB blieb der Lokführer dabei unverletzt. Der Hilfszug der Österreichischen Bundesbahnen wurde zum Eingleisen angefordert. Durch den Vorfall gab es für Fahrgäste jedoch keine Einschränkungen im Bahnverkehr.
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