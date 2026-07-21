Zug entgleiste im Salzburger Hauptbahnhof

Für alle Beteiligten war es ein Schreckmoment. Am Dienstagmorgen – gegen 5.45 Uhr – ist ein Zug bei einer sogenannten Verschubfahrt im Bereich des Salzburger Hauptbahnhofs entgleist, wie ein Sprecher der ÖBB auf „Krone“-Anfrage mitteilte. Zu einer Verschubfahrt gehört das Umrangieren von Güterwagen, das Zusammenstellen von Zügen oder die Bereitstellung von Garnituren. In diesem Fall handelte es sich um eine Garnitur des privaten Eisenbahnverkehrsunternehmens Westbahn.