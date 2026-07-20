Auf Jetlag soll starke Weltmeisterschaft folgen

Fechterin vor Weltmeisterschaft: „Eine große Ehre für mich.“

„Es ist eine große Ehre für mich, ein Land wie Österreich hier vertreten zu dürfen“, kann sie ihren ersten Wettkampf kaum erwarten. Dass sie die einzige weibliche rot-weiß-rote Teilnehmerin im Florett ist, mache sie allerdings etwas traurig. „Leider habe nur ich mich qualifiziert. Meine Teamkolleginnen vermisse ich schon sehr“, hadert die junge Fechterin, die sich für den Auftakt am Freitag einiges vornimmt.