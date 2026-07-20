Zahlreiche Rettungseinsätze rund um den Watzmann

Die Watzmann-Überschreitung ist eine lange und herausfordernde Tour im schweren Gelände, „Eine lückenlose Tourenplanung ist für ortsunkundige Alpinisten am Watzmann unerlässlich. Beim Einstieg in die Gratüberschreitung auf dem Hocheck ist unbedingt eine Go/NoGo-Entscheidung zu treffen, bei der die bisher für den Aufstieg benötigte Energie und Zeit gute Anhaltspunkte sind, bei der aber auch die aktuell von Gewittern und Starkregen geprägten Wetterverhältnisse eine entscheidende Rolle spielen“, erklärt Bereitschaftsleiter Michael Renner.