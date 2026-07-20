Briedl: „In der Stadt gibt es nur diesen Verein“

Bislang gab es aus sportlicher Sicht allerdings noch nicht allzu viel zu sehen außer Trainings und Vorbereitungsspiele. Das erste Ligaspiel bestreiten Briedl und seine neuen Kollegen am 1. August gegen Sturms Champions-League-Qualigegner Heart of Midlothian. Danach warten Duelle mit Dundee und Motherwell, gefolgt von den Highlightspielen gegen die Kultklubs aus Glasgow, die Rangers und Celtic. „Ich freue mich extrem, vor allem auf die Topspiele“, kann es der Mittelfeldspieler kaum erwarten. Wie ihm seine Kollegen erzählten, sind auch die Heimpartien echte Highlights. Im Pittodrie Stadium, das über rund 20.000 Plätze verfügt, waren vergangene Saison im Schnitt 17.500 zu Gast – die Stimmung ist top, wie Briedl erklärt: „In der Stadt gibt es nur den Verein, alle sind fanatisch!“ Außerdem wurde er extrem gut aufgenommen: „Die Leute hier sind alle extrem freundlich.“