Redaktionsschluss für Mann der ersten Stunde

Geschichten & Anekdoten aus mehr als 40 Jahren

Doch bevor es mit Sack und Pack in den wohlverdienten Ruhestand ging, wurden bei „Polsterzipf’ und Zirbenspritz’“ von Kulinarikkenner Albert Mandl noch Anekdoten und Geschichten aus den mehr als 40 Jahren Berufsleben zum Besten gebracht – und auf die gemeinsamen Stunden, auch fernab der Redaktion, angestoßen.