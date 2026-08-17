Wenn das Urenkerl (18) die Uroma (90) pflegt

Ein ganz besonderer Name tauchte auf der Station auf: Juliane Daller, 90 Jahre alt – Hannahs Uroma. Sie hatte einen Oberschenkelhalsbruch erlitten, musste längere Zeit im Krankenhaus behandelt werden. Für Hannah Hagn war sie eine ganz normale Patientin und gleichzeitig alles andere als das. „Natürlich habe ich mich um alle Patientinnen und Patienten gleichermaßen gekümmert. Aber wenn ich am Nachmittag einmal etwas Zeit hatte, habe ich kurz bei meiner Uroma vorbeigeschaut“, so Hagn glücklich über die Möglichkeit, für sie da zu sein.