Blutiger Überfall auf betagtes Ehepaar in Wien

Das Ehepaar war gerade auf dem Weg nach Hause gewesen, als es zu dem Überfall kam. Der 92-Jährige sperrte gerade das Haustor des Mehrparteienhauses am Margaretengürtel auf, als ihn plötzlich von hinten ein heftiger Schlag auf den Kopf traf. Der Pensionist sank verletzt zu Boden, blutete heftig. Im selben Moment riss der Täter der 90-jährigen Ehefrau des Opfers die Handtasche von der Schulter, in der sich laut „Krone“-Infos unter anderem 140 Euro befanden.