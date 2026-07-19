Blutiger Überfall auf betagtes Ehepaar in Wien

Keine Skrupel gekannt hat ein unbekannter Räuber am Samstagabend im Wiener Bezirk Margareten. Der jugendliche Täter hatte sich ein betagtes Ehepaar als Ziel seines Raubzugs ausgesucht und den 92-jährigen Mann mit einem Schlag auf den Kopf niedergestreckt. Danach entriss er dessen zwei Jahre jüngeren Ehefrau die Handtasche und rannte davon.
Das Ehepaar war gerade auf dem Weg nach Hause gewesen, als es zu dem Überfall kam. Der 92-Jährige sperrte gerade das Haustor des Mehrparteienhauses am Margaretengürtel auf, als ihn plötzlich von hinten ein heftiger Schlag auf den Kopf traf. Der Pensionist sank verletzt zu Boden, blutete heftig. Im selben Moment riss der Täter der 90-jährigen Ehefrau des Opfers die Handtasche von der Schulter, in der sich laut „Krone“-Infos unter anderem 140 Euro befanden.
Pensionist ins Krankenhaus gebracht
Mit seiner Beute ergriff der Unbekannte die Flucht, rannte über den Innenhof des Mehrparteienhauses davon. Der 92-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert.
Der Täter wird auf 17 bis 18 Jahre geschätzt, ist etwa 1,85 Meter groß und hat dunkle Haare. Eine Sofortfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.
Personen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben können (auch anonym), werden ersucht, sich bei jeder Polizeiinspektion zu melden.
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