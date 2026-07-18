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„Krone“-Interview

Rita Ora: „Lasse mich nicht in Schublade stecken“

Adabei Österreich
18.07.2026 20:00
Multitalent Rita Ora ist Österreichfan und kommt erneut für ein Sommer-Konzert nach Wien.
Multitalent Rita Ora ist Österreichfan und kommt erneut für ein Sommer-Konzert nach Wien.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Weltstar Rita Ora kommt am 23. Juli zum Donauinsel Open Air nach Wien. Der „Krone“ verrät die britische Sängerin, warum sie Österreich so gerne besucht, was sie an Open-Air-Konzerten liebt, welche Backstage-Routinen für sie unverzichtbar sind und warum sie sich wirklich in keine einzige Schublade stecken lässt ...

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Ihre markante Stimme, ihre großen Pop-Hymnen und ihre glamouröse Bühnenpräsenz haben Rita Ora längst zu einem internationalen Star gemacht. Mit Hits wie „Hot Right Now“, „Anywhere“ oder „Let You Love Me“ eroberte die Britin die Charts und lieferte den Soundtrack für unzählige Partynächte. Gleichzeitig machte sie sich auch als Schauspielerin und Modeikone einen Namen. Zuletzt war sie in der Disney-Reihe „The Descendants“ als Herzkönigin zu sehen.

Gern gesehener Gaststar
Österreich ist für Ora längst kein unbekanntes Terrain: Bereits beim „Top of the Mountain“-Konzert in Ischgl und im Rahmen des Hahnenkamm-Wochenendes in Kitzbühel begeisterte sie ihre heimischen Fans. Am 23. Juli bringt sie ihre unverwechselbare Stimme nun zum 4. Donauinsel Open Air nach Wien. Bevor sie selbst die Bühne übernimmt, sorgen Leony und Milow für die passende Einstimmung. Auf beide Acts freut sich Ora bereits und schwärmt von ihrer Musik und Bühnenenergie.

Mit ihrer unverwechselbaren Stimme begeistert Rita Ora seit Jahren Fans auf der ganzen Welt.
Mit ihrer unverwechselbaren Stimme begeistert Rita Ora seit Jahren Fans auf der ganzen Welt.(Bild: Ed Cooke)

„Krone“: Rita, Du kommst für das Donauinsel Open Air nach Wien. Worauf freust du dich bei diesem Auftritt besonders?
Österreich war im vergangenen Jahr wirklich großartig zu mir. Ich habe es geliebt, beim „Top of the Mountain“ in Ischgl aufzutreten und kurz darauf während des Hahnenkamm-Wochenendes nach Kitzbühel zurückzukehren. Beide Auftritte waren unvergessliche Erlebnisse vor einer traumhaften Bergkulisse. Diesmal ist es das genaue Gegenteil: ein Open-Air-Konzert mitten in Wien an der Donau, mitten im Sommer – Ich liebe diesen Kontrast. Jeder Ort hat seine eigene Energie und Atmosphäre – deshalb freue ich mich sehr darauf, Wien zu erleben und eine unvergessliche Show zu spielen.

Genau wie du sagst, Open-Air-Shows haben oft eine ganz eigene Stimmung. Was macht aber für dich den Reiz aus, unter freiem Himmel zu performen?
Es ist einfach etwas Magisches. Unter freiem Himmel zu performen vermittelt ein unglaubliches Gefühl von Freiheit. Tausende Menschen gemeinsam singen und tanzen zu sehen und über ihnen nichts als der Himmel - das ist schwer in Worte zu fassen. Ich liebe es, wenn das Publikum völlig in der Musik aufgeht. Diese Energie steckt an und kommt direkt auf die Bühne zurück.

Was möchtest du dem Publikum an diesem Abend mitgeben?
Ich wünsche mir, dass die Fans das Gefühl haben, den Moment wirklich gelebt zu haben, einen großartigen Abend erlebt und vielleicht sogar neue Freundschaften geschlossen zu haben. Bei meinen Konzerten geht es darum, gemeinsam zu feiern und den Alltag für ein paar Stunden zu vergessen. Wenn die Leute mit einem Lächeln nach Hause gehen, habe ich mein Ziel erreicht.

Neben ihrer Musikkarriere ist die Britin auch als Schauspielerin erfolgreich – zuletzt war sie ...
Neben ihrer Musikkarriere ist die Britin auch als Schauspielerin erfolgreich – zuletzt war sie in „The Descendants“ zu sehen.(Bild: RobinConsult)

Viele Fans begleiten Dich schon seit Hits wie „Hot Right Now“, „R.I.P.“ oder „I Will Never Let You Down“. Wie blickst Du heute auf diese Anfangszeit zurück?
Mit großer Dankbarkeit. Damals ging alles unglaublich schnell und ich habe vieles direkt unterwegs gelernt. Rückblickend bin ich sehr stolz auf diese Zeit, denn diese Songs haben mein Leben verändert. Dass sie bis heute so beliebt sind und ich sie immer noch gerne live spiele, ist ein großes Privileg.

Du bist als Sängerin, Schauspielerin und Modeikone erfolgreich. Wie wichtig ist es Dir, sich nicht auf nur eine Rolle festlegen zu lassen?
Ich liebe es, neue Geschichten auf unterschiedliche Weise zu erzählen. Egal ob Musik, Schauspiel, Mode oder Fernsehen - ich fordere mich gerne selbst heraus und probiere Dinge aus, die außerhalb meiner Komfortzone liegen. Die Zusammenarbeit mit kreativen Menschen inspiriert mich und lässt mich ständig weiterentwickeln. Ich möchte niemals still stehen oder lasse mich in eine einzige Schublade stecken.

Deine Bühnenlooks sind oft echte Hingucker. Wie stark bist Du selbst in die Auswahl und Gestaltung deiner Outfits eingebunden?
Sehr sogar. Mode war schon immer ein wichtiger Teil meiner Persönlichkeit und ich bin gerne in dem gesamten kreativen Prozess eingebunden. Mein Outfit soll die Musik, die Performance und die Energie der Show widerspiegeln.

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Gibt es vor einer Show ein festes Ritual oder etwas, das backstage auf keinen Fall fehlen darf?
Meine Stimme steht immer an erster Stelle! Honig und Ingwer gehören genauso dazu wie ein gründliches Einsingen und Stimmübungen. Auf Tour versuche ich außerdem, Zeit für das Fitnessstudio oder Pilates zu finden, und Dehnen vor dem Auftritt lasse ich nie aus. Am besten funktioniere ich mit acht Stunden Schlaf – das ist auf Reisen allerdings nicht immer möglich. Deshalb bin ich mittlerweile ziemlich gut darin geworden, zwischendurch einen Powernap einzulegen – und ich trinke sehr viel Wasser. Tourneen können anstrengend sein, deshalb helfen mir diese Routinen dabei, fit zu bleiben und jeden Abend alles geben zu können.

Worauf dürfen sich denn die Fans in Wien freuen?
Auf jeden Fall auf die großen Hits – sie gehören einfach zu jeder Show dazu. Gleichzeitig werde ich auch einige neuere Songs spielen. Und ein oder zwei Überraschungen halte ich mir natürlich ebenfalls offen. Dafür müsst ihr aber schon selbst vorbeikommen ...

Wer nun den Weltstar live erleben möchte, am 23. Juli hat man die Gelegenheit dazu. Einige Tickets gibts noch bei www.oeticket.com – Also, schnell sein lohnt sich. 

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