Rita Ora: „Lasse mich nicht in Schublade stecken“

Genau wie du sagst, Open-Air-Shows haben oft eine ganz eigene Stimmung. Was macht aber für dich den Reiz aus, unter freiem Himmel zu performen?

Es ist einfach etwas Magisches. Unter freiem Himmel zu performen vermittelt ein unglaubliches Gefühl von Freiheit. Tausende Menschen gemeinsam singen und tanzen zu sehen und über ihnen nichts als der Himmel - das ist schwer in Worte zu fassen. Ich liebe es, wenn das Publikum völlig in der Musik aufgeht. Diese Energie steckt an und kommt direkt auf die Bühne zurück.

Was möchtest du dem Publikum an diesem Abend mitgeben?

Ich wünsche mir, dass die Fans das Gefühl haben, den Moment wirklich gelebt zu haben, einen großartigen Abend erlebt und vielleicht sogar neue Freundschaften geschlossen zu haben. Bei meinen Konzerten geht es darum, gemeinsam zu feiern und den Alltag für ein paar Stunden zu vergessen. Wenn die Leute mit einem Lächeln nach Hause gehen, habe ich mein Ziel erreicht.