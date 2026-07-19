„Das Ergebnis hat Tuchel in die Karten gespielt“

Torspektakel im Spiel um Platz drei! England setzt sich im Duell mit Frankreich mit 6:4 durch und freut sich über einen Podestplatz bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Three Lions Coach Thomas Tuchel sichert sich mit dem Triumph möglicherweise den Job und könnte somit die Briten auch zur Heim-EM 2028 führen. Im Krone WM-Studio mit Moderator Martin Grasl und Experte Stefan Maierhofer gibt es außerdem die Vorbereitung auf das große Finale!