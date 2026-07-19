41-Jähriger legte Brand bei Nachbarn und flüchtete

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Großeinsatz der Polizei in der Oststeiermark. In der Gemeinde Grafendorf bei Hartberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) soll ein 41-Jähriger gegen 15.30 Uhr versucht haben, das Wohnhaus seines Nachbarn mithilfe von Benzin in Brand zu setzen. Der Hausbesitzer bemerkte den Mann rechtzeitig und konnte ihn so von seinem Vorhaben abhalten. Daraufhin ergriff der 41-Jährige mit seinem Fahrzeug die Flucht.