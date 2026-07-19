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Bei Fahndung verhaftet

41-Jähriger legte Brand bei Nachbarn und flüchtete

Steiermark
19.07.2026 11:39
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Samstag kam es im steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld zu einer Großfahndung nach einem 41-jährigen Mann. Er dürfte bei einem Nachbarn einen Brand gelegt haben und flüchtete anschließend mit seinem Pkw bis ins Burgenland. Der Tatverdächtige konnte schließlich festgenommen werden.  

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Am Samstagnachmittag kam es zu einem Großeinsatz der Polizei in der Oststeiermark. In der Gemeinde Grafendorf bei Hartberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) soll ein 41-Jähriger gegen 15.30 Uhr versucht haben, das Wohnhaus seines Nachbarn mithilfe von Benzin in Brand zu setzen. Der Hausbesitzer bemerkte den Mann rechtzeitig und konnte ihn so von seinem Vorhaben abhalten. Daraufhin ergriff der 41-Jährige mit seinem Fahrzeug die Flucht.

Bundesländerübergreifende Fahndung
Aufgrund der gewählten Fluchtroute – der Mann fuhr über die A2 (Südautobahn) und die S4 (Mattersburger Schnellstraße) bis ins Burgenland – kam es zu einer bundeslandübergreifenden Fahndung, an der steirische, burgenländische und niederösterreichische Sondereinheiten beteiligt waren. Auch mehrere Polizeihubschrauber mit spezieller Einsatztechnik kamen dabei zum Einsatz.

Gegen 18.45 Uhr konnte der Tatverdächtige schließlich von einer Polizeistreife aus Mattersburg im Bereich eines Feldweges im burgenländischen Sigleß (Bezirk Mattersburg) festgenommen werden. Der Mann war unbewaffnet und leistete keinen aktiven Widerstand.

Ermittlungen laufen
Der zum Tatzeitpunkt offenbar beeinträchtigte 41-Jährige befindet sich in Haft, konnte bislang aber noch nicht vernommen werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Nachbarschaftsstreit der Auslöser für die Tat gewesen sein. Kriminalisten des Landeskriminalamtes Steiermark haben die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Auch eine Spurensicherung durch Tatortbeamte wurde durchgeführt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. 

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