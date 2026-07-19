Österreich ist auch im sonntägigen WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien in New Jersey (Anpfiff 21 Uhr MESZ) am Ball: Attlia Dogudan verwöhnt mit seinem Team von Do&Co tausende VIPs, vermutlich auch US-Präsident Donald Trump. Thomas Hollerer und Heimo Schirgi haben das Match stets im Blick. Bei den Stars am Rasen ist „Tapedesign“ gefragt.
Das sonntägige Finale in New Jersey sprengt im Sport alles bisher Dagewesene – und Österreich ist mehrfach mittendrin. Etwa durch Do&Co mit Attila Dogudan an der Spitze. Der Global Player, der auch bei Fußball-EUROS, Champions-League-Finalspielen und natürlich in der Formel 1 längst eine fixe Größe ist, verwöhnte bei 20 WM-Matches in Mexiko, Miami und New York mit insgesamt 2370 Mitarbeitern die VIPs. „Die Gäste-Anzahl lag dabei jedes Mal zwischen 4000 und 9000, an Equipment wurden 250 Container auf die Reise geschickt“, erzählt der Firmen-Boss.
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