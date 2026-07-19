Kaiserschmarrn Trumpf! Österreich versüßt Finale

Das sonntägige Finale in New Jersey sprengt im Sport alles bisher Dagewesene – und Österreich ist mehrfach mittendrin. Etwa durch Do&Co mit Attila Dogudan an der Spitze. Der Global Player, der auch bei Fußball-EUROS, Champions-League-Finalspielen und natürlich in der Formel 1 längst eine fixe Größe ist, verwöhnte bei 20 WM-Matches in Mexiko, Miami und New York mit insgesamt 2370 Mitarbeitern die VIPs. „Die Gäste-Anzahl lag dabei jedes Mal zwischen 4000 und 9000, an Equipment wurden 250 Container auf die Reise geschickt“, erzählt der Firmen-Boss.