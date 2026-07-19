Schluss mit Wegwerfmode: EU verbietet Vernichtung

5,6 Millionen Tonnen Co2-Emissionen pro Jahr

Aus Kostengründen galt die Entsorgung der Ware als teilweise günstiger, als die Produkte zu lagern, aufzubereiten oder wieder zum Verkauf anzubieten. Dies verursache laut Angaben der EU-Kommission rund 5,6 Millionen Tonnen Co2-Emissionen pro Jahr. In Europa werden vier bis neun Prozent der unverkauften Textilien zerstört, bevor sie überhaupt getragen werden konnten. Als Ausnahme gelten hier Waren, die gefährlich, beschädigt oder verschmutzt sind und nicht wiederverwendet oder aufbereitet werden können – wie etwa zurückgesandte Hygieneartikel. Und auch, was mehreren sozialwirtschaftlichen Einrichtungen mit Sitz in der EU als Spende angeboten, aber nicht innerhalb einer Frist angenommen wurde, darf weiterhin vernichtet werden.